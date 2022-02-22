Воронеж, , 11:24 — REGNUM Решение по громкому уголовному делу в отношении бывшего сотрудника полиции, который на высокой скорости вылетел на тротуар и врезался в пешеходов, вынес Железнодорожный суд Воронежа 22 февраля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

25-летний Владимир Ш. признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц».

Судом установлено, что в июне 2022 года Ш., который на тот момент являлся участковым уполномоченным отдела полиции № 1 УМВД России по Воронежу, на автомобиле Toyota Crown двигался по Ленинскому проспекту со скоростью около 100 км/ч. Водитель потерял контроль над управлением автомобилем, он вылетел на тротуар и сбил троих пешеходов. На месте погибли мужчина и женщина, ещё одна женщина получила тяжелейшие травмы.

Суд, с учетом позиции прокурора, назначил виновному наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года. Суд также удовлетворил исковые заявления пяти потерпевших о взыскании с осужденного морального вреда на общую сумму 1 млн 750 тысяч рублей. Также виновник ДТП выплатит 232 тысячи рублей Фонду обязательного медицинского страхования, потраченные на лечение потерпевшей. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в течение 10 дней.