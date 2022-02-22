Екатеринбург, 22 февраля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. На Среднем Урале полиции пришлось применить оружие, чтобы остановить пьяного автомобилиста. Водитель выезжал на полосу встречного движения и совершал опасные маневры. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Пьянство за рулём

Инцидент произошел на трассе по направлению из Екатеринбурга в Серов Свердловской области. Автомобиль двигался со скоростью 180 км/ч. На требования об остановке водитель не реагировал. Сотрудники ДПС произвели предупредительный выстрел в воздух. После чего правоохранители на ходу начали стрелять по колесам машины. Автомобиль удалось остановить.

За рулем находился 23-летний гражданин. Он был пьян. Ранее мужчину уже лишали водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Сотрудники ГИБДД составили административный материал. Водителю грозит уголовная ответственность за неоднократное вождение в состоянии алкогольного опьянения.