Буэнос-Айрес, 22 февраля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В январе Аргентина достигла уровня добычи нефти в 570 000 баррелей в день, что является самым высоким показателем с декабря 2011 года. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на данные министерства энергетики Аргентины.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Также отмечается, что в январе 2022 года страной были получены рекордные объемы сланцевого газа.

Помимо этого, производство нефти в январе выросло на 2% по сравнению с декабрем 2021 года и на 15% в годовом исчислении.