Москва, , 11:20 — REGNUM Бывший защитник московского хоккейного клуба «Динамо», двукратный чемпион СССР в составе этой команды Александр Юдин ушел из жизни в возрасте 52 лет. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба московского клуба в своем телеграм-канале.

Свеча Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Невосполнимая утрата в динамовской семье… Ушёл из жизни член Зала славы московского «Динамо», один из ярчайших игроков конца 80-х и 90-х годов Александр Юдин», — говорится в сообщении.

Также указывается, что хоккеист играл в составе «Динамо» в течение десяти лет. При этом причны смерти известного в прошлом спортсмена не уточняются.

Отметим, Александр Юдин был мастером спорта международного класса, чемпионом мира среди молодёжи, двукратным чемпионом СССР, чемпионом СНГ, абсолютным чемпионом России, а также обладателем Кубка МХЛ. В общей сложности он сыграл в составе московского «Динамо» в 255 матчах, сумев в них набрать 102 (43 шайбы + 59 результативных передач) очка.