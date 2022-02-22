Луганск, 22 февраля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. У Луганской Народной Республики появились «все основания» для того, чтобы восстановить исторические границы бывшей Луганской области. Об этом представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник заявил в эфире Youtube-канала «Соловьев live».

Olegzima Донбасс (розовым) на фоне Луганской, Донецкой и Днепропетровской областей

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Он отметил, что ранее в конституциях республик Донбасса было зафиксировано, что их границы проходят по административным границам бывшей Луганской и Донецкой областей Украины. На этих территориях проводились референдумы, и у Луганска есть формальные и неформальные основания для восстановления границ.

«Я думаю, что сейчас хороший шанс, я уверен, что на Украине будет достаточно серьёзный кризис власти, и в этом состоянии можно прийти к тому, чтобы эти границы были восстановлены и мы вернули свои земли обратно», — сказал Мирошник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мирошник заявил, что Россия вовремя протянула Донбассу руку помощи, признав независимость республик. Донецкая и Луганская Народные Республики находились на грани кровавой катастрофы.

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