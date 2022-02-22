На Камчатке 22 февраля зарегистрировали более 40 браков
Петропавловск-Камчатский, 22 февраля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. На Камчатке
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Решение открыть в этот день зал для торжественных регистраций было принято год назад. Молодожены, выбравшие этот день для заключения семейного союза, не скрывают, что верят в магию чисел.
Следующая аналогичная дата будет
Как сообщало ИА REGNUM, для большинства жителей России зеркальные даты, например 22.02.2022, не имеют значения. Однозначно не верят в магию цифр 41%, скорее не верят 43%, свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.