Волгоград, , 11:33 — REGNUM Подозреваемых в сбыте поддельных денежных купюр задержали полицейские в Волгограде, сообщили ИА REGNUM 22 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

Купюра 2000 рублей Www.cbr.ru

По предварительным данным, двое ранее судимых 28-летних волгоградцев в начале февраля расплатились за дорогостоящий телефон поддельными купюрами номиналом две тысячи рублей. Партию фальшивок они приобрели в теневом сегменте Интернета и сбывали через розничную сеть. Оперативникам предстоит установить соучастников противоправной деятельности.

Возбуждено уголовное дело. Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу.