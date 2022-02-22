Иерусалим, 22 февраля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт встретился с делегацией республиканских членов Конгресса США во главе с лидером меньшинства в Палате представителей Кевином Маккарти. Об этом сообщает МИД Израиля 21 февраля.

Dovereconomy Нафтали Беннет

Беннет обсудил с делегацией ряд вопросов, касающихся его дипломатических взглядов и перспектив в области безопасности, включая региональные проблемы, особенно ядерные переговоры в Вене.

Премьер-министр Израиля поблагодарил членов делегации Конгресса за их решительную поддержку Израиля и подчеркнул важность диалога между правительством Израиля и обеими сторонами политической карты в США.

Встречу организовал Американо-израильский комитет по общественным связям (AIPAC).