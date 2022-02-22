Москва, 22 февраля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Московском фонде Ruarts откроется проект «Разрез», в основу которого легло историческое и культурное исследование памятника архитектуры, усадьбы доктора медицины Владимира Снегирёва. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе проекта 22 февраля.

Антон Привальский ИА Красная Весна Табличка «Памятник архитектуры»

Главной задачей «Разреза» стало «привлечение внимания общественности к бережному восстановлению объекта культурного наследия». В основу концепции проекта легло историческом и культурное исследование особняка Снегирёва 1893−1894 года постройки — его реставрация завершится летом 2024 года.

Добавим, что авторами «Разреза» являются московские художники Алексей Лука и Матвей Шапиро, куратором выступил Алексей Партола. Выставка с оригинальными архитектурными планами дома Снегирёва откроется 23 февраля 2022 года и продлится до 13 марта.