Пермь, , 11:18 — REGNUM В Пермском крае в ковидные отделения за сутки поступили 393 пациента. Это на 111 больше, чем днем ранее, сообщает 22 февраля оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Суточный показатель выписок из больниц составил 7386. С начала пандемии от болезни оправились 212 654 человека. На сегодняшний день в стационарах находятся 3878 пациентов, из них 352 — в тяжёлом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 123 пациента.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 8202 пермяка. За последние сутки зафиксировано 23 смертельных случая.

За сутки в регионе проведено 4 996 ПЦР-исследований на коронавирус. Выявлено 4599 новых случаев заражения, в том числе 750 — у детей младше 17 лет. Впервые за две недели выявлено менее 5 тысяч заражений.