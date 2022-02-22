Пекин, 22 февраля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Китая Ван И 22 февраля провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает агентство Синьхуа.

U.S. Department of Defense Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел КНР Ван И

Блинкен поздравил Китай с успешной зимней Олимпиадой в Пекине, а китайских спортсменов — с их большими достижениями. Поздравляя американских спортсменов с их прекрасными выступлениями на зимних Олимпийских играх в Пекине, Ван сказал, что китайские и американские спортсмены в полной мере продемонстрировали олимпийский дух благодаря дружескому взаимодействию, взаимной поддержке и общему совершенствованию.

Министр иностранных дел Китая заявил, что самое важное в налаживании и развитии китайско-американских отношений — это реализация консенсуса, достигнутого главами двух государств. Он подчеркнул, что Китай готов эффективно урегулировать разногласия и стабилизировать китайско-американские отношения в соответствии с тремя принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, выдвинутыми председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам Вана, Соединенные Штаты недавно запустили так называемую новую версию «Индо-Тихоокеанской стратегии», публично назвали Китай главной региональной проблемой и попытались включить стратегию «использования Тайваня для сдерживания Китая» в региональную стратегию США, что, очевидно, посылает неверный сигнал об осаде и сдерживании Китая.

Поскольку между Китаем и Соединенными Штатами существует как конкуренция, так и сотрудничество, двусторонние отношения не могут определяться просто конкуренцией, сказал Ван, добавив, что некоторые официальные лица США трубят о долгосрочной жесткой конкуренции с Китаем, которая, вероятно, перерастет в полномасштабную конфронтацию между Китаем и Соединенными Штатами.

Китай призывает американскую сторону предпринять конкретные действия для выполнения обязательств, взятых президентом США Джо Байденом, отметил Ван, добавив, что Вашингтон не может сказать одно, но сделать противоположное, проглотить свои слова или не проявить доверия.

Высокопоставленный китайский дипломат также сказал, что через несколько дней исполнится 50 лет Шанхайскому коммюнике, дух которого сегодня по-прежнему имеет большое реалистическое значение для китайско-американских отношений. Он выразил надежду, что Соединенные Штаты останутся верны первоначальному стремлению сломать лед между Китаем и Соединенными Штатами, вернутся к рациональному и прагматичному восприятию Китая и совместно вернут двусторонние отношения на правильный путь здорового и стабильного развития.

Со своей стороны, Блинкен сказал, что, как много раз говорил президент Байден, Соединенные Штаты не стремятся к новой холодной войне или изменению системы Китая, добавив, что они выступают против «независимости Тайваня» и не намерены вступать в конфликт или конфронтацию с Китаем.