Козельск, Калужская область, 22 февраля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Козельский районный суд Калужской области приговорил к девяти годам и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима 44-летний виновник ДТП, в результате которого погибла молодая семейная пара. Об этом 22 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Судом установлено, что лишенный водительского удостоверения житель Тульской области в конце мая 2021 года управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения по автодороге Голодское — Суворов — Одоев, превысив скорость, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Datsun. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Datsun скончались на месте.

Суд в полном объеме удовлетворил иск прокурора о компенсации морального вреда, заявленный в интересах двух несовершеннолетних детей, и взыскал с обвиняемого в их пользу миллион рублей.