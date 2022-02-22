София, , 11:16 — REGNUM В сотни жилых домов, административных зданий и магазинов в центре столицы Болгарии Софии прекращена подача воды. Об этом 22 февраля сообщает БТВ.

Водоснабжение Steve Johnson

Согласно официальной информации, причиной отключения водоснабжения стали плановые ремонтные работы в соответствующих системах. В то же время, по свидетельствам очевидцев, ранее сразу на нескольких участках наблюдались прорывы магистрального трубопровода.

По некоторым данным, руководство софийского городского водоканала уже принесло жителям столицы свои извинения за доставленные неудобства.

Предполагается, что водоснабжение в городе будет полностью восстановлено до 23 февраля.