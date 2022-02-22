Тамбов, , 11:15 — REGNUM В Тамбовской области наметилась тенденция к снижению фактического показателя заболеваемости COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, такие данные предоставил Роспотребнадзор.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшую неделю было отмечено снижение заболеваемости коронавирусом среди всех групп детей. В течение двух последних недель также отмечается снижение заболеваемостью ОРВИ.

Жители региона стали обращаться в поликлиники на 25% реже. Число вызовов врачей на дом и вызовов скорой помощи также сократилось. Большинство заболевших переносят респираторные инфекции в легкой форме.