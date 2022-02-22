Симферополь, , 11:13 — REGNUM В Республике Крым в стационары за сутки отправлены 143 пациента с заражением коронавирусом, данные на 22 февраля опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 21 февраля, сообщалось о 188 новых госпитализированных.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние сутки в регионе было подтверждено ещё 1 124 случая заражения коронавирусом (накануне — 1 181 случай), выздоровели 1 112 пациентов, скончались ещё семь человек с заражением коронавирусом.

С начала пандемии в Крыму зарегистрировано 155 272 случая заражения коронавирусом. Из этого числа около трети — 55 046 человек — попали в стационары. Выздоровевшими признаны 140 751 человек. Скончались от осложнений на фоне ковида 4 855 крымчан.