Москва, , 11:12 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 17 294 пациентов с COVID-19, также было выявлено 135 172 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 22 февраля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 15 657 928.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 796 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 347 031.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 12 657 025 человек вылечились от нового заболевания, 164 293 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было госпитализировано 8835 новых пациентов с COVID-19.