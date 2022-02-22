Красноярск, 22 февраля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс 22 февраля встретился с участниками XXIV зимних Олимпийских игр, их тренерами и руководителями краевых спортучреждений и федераций. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

На Олимпийских играх в Пекине Красноярский край в российской команде был представлен 21 атлетом. Красноярская делегация стала одной из самых многочисленных (почти десятая часть сборной). Спортсмены края выступали в бобслее, конькобежном и санном спорте, скелетоне, сноуборде, фристайле, женском хоккее.

«Наша команда на Играх была представлена достойно: каждый десятый член сборной — это представитель от Красноярского края. И это неудивительно, поскольку край — спортивная столица Сибири с отличной базой для зимних видов спорта и компетентным тренерским составом», — подчеркнул губернатор Александр Усс.

Как сообщало ИА REGNUM, XXIV зимние Олимпийские игры прошли в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Российские олимпийцы завоевали 32 награды.

Читайте также: XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине — трансляция