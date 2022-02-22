Владивосток, , 11:16 — REGNUM Во Владивостоке 21 февраля загорелся авторемонтный бокс, здание и машины сгорели до тла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по Приморью.

Пожар Пресс-служба МЧС РФ Приморского края

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После вызова пожарные были на месте уже через 7 минут.

Здание бокса было охвачено пламенем, произошёл хлопок кислородного баллона. Огнём полностью уничтожен бокс, обрушилась кровля здания, сгорели три легковых автомобиля, 13 машин повреждены. Общая площадь пожара составила около 100 кв. метров.

Погибших и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины по статье «Причинение смерти по неосторожности четырём лицам».