Владивосток, 22 февраля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Во Владивостоке 21 февраля загорелся авторемонтный бокс, здание и машины сгорели дотла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по Приморью.

Пресс-служба МЧС РФ Приморского края Пожар

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После вызова пожарные были на месте уже через 7 минут.

Здание бокса было охвачено пламенем, произошёл хлопок кислородного баллона. Огнём полностью уничтожен бокс, обрушилась кровля здания, сгорели три легковых автомобиля, 13 машин повреждены. Общая площадь пожара составила около 100 кв. метров.

Погибших и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины по статье «Причинение смерти по неосторожности четырём лицам».