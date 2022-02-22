Цхинвал, 22 февраля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Южной Осетии полностью солидарно с решением президента России Владимира Путина признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в заявлении югоосетинского МИД, обнародованном 22 февраля на сайте ведомства.

Флаг Южной Осетии

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«Югоосетинский народ, как никто другой, понимает происходящее в этих республиках, поскольку на себе ощутил последствия грузинского национализма, прошел все испытания войной и лишениями. Резкое обострение в последнее время ситуации на Донбассе, спровоцированное официальным Киевом, полностью игнорирующим все пункты минского механизма, не оставили выбора Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В МИД также отметили «не последнюю» роль США и стран Запада в наращивании напряжённости вокруг Украины. Югоосетинские дипломаты убеждены что признание независимости республик Донбасса поможет стабилизировать обстановку в регионе, остановить кровопролитие, а также даст импульс для развития ДНР и ЛНР.

Напомним, ранее признание суверенитета Донецкой и Луганской народных республик поддержал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.