Пекин, 22 февраля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Китайские власти, включая Министерство общественной безопасности и национальный регулятор рынка, совместно начали кампанию по пресечению продажи электронных сигарет несовершеннолетним, а также связанных с этим правонарушений, сообщает 22 февраля агентство Синьхуа.

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До конца апреля власти предпримут ряд жестких мер, включая ликвидацию точек продажи электронных сигарет и торговых автоматов вблизи школ, отмену нелицензионных бизнес-сайтов и удаление некоторой вредоносной онлайн-информации в этой связи, заявили китайские депутаты.

Выборочные проверки будут проводиться в некоторых ключевых местах и местах частого посещения несовершеннолетних, таких как бары и парки развлечений, заявили депутаты, добавив, что будут усилены меры по пропаганде, направленные на повышение осведомленности об электронных сигаретах среди несовершеннолетних и создание сети социальной защиты.