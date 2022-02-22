Гавана, 22 февраля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Власти Кубы восстановили аккредитацию трех журналистов из штата испанского информационного агентства EFE в этой стране. Об этом сообщают представители информагентства.

Roberto Ferrari Журналист

Аккредитация журналистов была отозвана в ноябре 2021 года.

Международный пресс-центр предпринял шаг к восстановлению аккредитации журналистов после встречи в Гаване своих высокопоставленных сотрудников с делегацией испанских государственных СМИ.