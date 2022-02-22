Липецк, 22 февраля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Первая партия гуманитарного груза из Липецкой области была отправлена беженцам из Донбасса 21 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Липецкаяобласть.рф Гуманитарная помощь беженцам из ЛНР и ДНР

Предприятия региона и предприниматели собрали 20 тонн груза: детское питание, напитки, товары первой необходимости, продукты длительного хранения.

Автомобиль с собранным грузом из Липецка отправился в Воронеж, где формируется колонна гуманитарной помощи, которая уже доставит продукты и товары в Ростовскую область. Сейчас там размещена большая часть беженцев из Донбасса.