Париж, 22 февраля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Первые санкции Евросоюза против России будут приняты уже 22 февраля, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Я принял решение созвать неформальное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел здесь в Париже после встречи по Тихоокеанскому региону. Министры примут решение о европейском ответе, который будет в форме санкций», — сказал он по прибытии в Париж на неформальный форум глав МИД ЕС и государств Тихоокеанского региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предположения, что санкций и осуждения западных стран в отношении Москвы не было бы, если бы она не признала суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), являются иллюзией.

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