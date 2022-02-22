Лондон, , 11:08 — REGNUM Во время торгов на бирже после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) цена на газ в Европе выросла более чем на 10%. Это 22 февраля следует из данных лондонской биржи ICE.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации торговой площадки, при открытии торгов стоимость мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляла около $935 за тысячу кубометров.

При этом в настоящее время цена голубого топлива несколько снизилась и составляет $929 за тысячу кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение президента России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик полностью меняет мировой порядок.