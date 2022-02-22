Оренбург, , 11:08 — REGNUM На железнодорожных переездах ЮУЖД с начала 2022 года произошло два дорожно-транспортных происшествия. В результате ДТП пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Железнодорожный переезд (сс) glompie

На территории Оренбуржья зафиксирована одна авария. На переезде Красногвардеец — Новоперелюбская поезд врезался в снегоуборочную технику и легковой автомобиль. Причиной ДТП названо нарушение водителем легковой машины правил дорожного движения. Он выехал на железнодорожный переезд при запрещающих показаниях автоматической сигнализации. Водитель был госпитализирован.

С начала года на железнодорожных переездах Южно-Уральской железной зафиксировано 16 нарушений правил дорожного движения водителями. Материалы об этом направлены в Госавтоинспекцию.