Москва, , 11:15 — REGNUM В январе 2022 года обороты в сфере услуг Москвы продолжили рост, сообщил 22 февраля вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Посещаемость фитнес-залов © Наталья Диева

По его словам, в большинстве секторов отрасли показатели превысили уровень, который был до пандемии.

«Несмотря на очередной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, городу удалось избежать введения ограничений, что позволило предотвратить падение оборотов в сфере услуг. Выручка столичных гостиниц по итогам января 2022 года достигла 8,5 млрд рублей, что в 1,8 раза больше показателей января 2021 года и почти на четверть превышает значения в январе 2020 года в сопоставимых ценах с учетом инфляции», — сказал Ефимов.

Он рассказал, что обороты фитнес-центров в январе 2022 года составили 2,9 млрд рублей — в два раза больше, чем было в январе 2021 года и на 83,4% больше, чем в январе 2020 года.

Как рассказал министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов, в туристической индустрии наблюдается позитивная динамика, но полноценные обороты пока не восстановлены.