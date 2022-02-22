Петах-Тиква, Израиль, 22 февраля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Мэр израильского города Петах-Тиква Рами Гринберг выразил готовность принять репатриантов с Украины. Муниципалитет готов оказать необходимую помощь с целью упростить переселение для украинских евреев, говорится в письме мэра министру по делам репатриантов Пнине Тамано-Шата от 21 февраля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

«Мы в Петах-Тикве всегда рады принять репатриантов и готовы предоставить все городские услуги с тем, чтобы процесс их интеграции был легким и быстрым. Будем рады предоставить репатриантам с Украины временное жилье, ульпаны для изучения иврита, школы и детские сады и другие необходимые услуги», — заявил мэр.

Гринберг подчеркнул, что Петах-Тиква — четвертый по величине город, с развитыми системой образования, медициной и промышленностью.