Лос-Анджелес, США, 22 февраля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Ханна Ли Фаулер, супруга кантри-певца Сэма Ханта, разводится со своим мужем. Об этом 22 февраля пишет E!

Скриншот видео на YouTube Сэм Хант

Как отмечает СМИ, Фаулер подала доукументы о разводе ещё 18 февраля 2022 году. Причиной развода она называет «непримиримые разногласия», а также измену со стороны Ханта.

Добавим, что Хант и Фаулер поженились в 2017 году. В мае 2022 года должен родиться их первенец.