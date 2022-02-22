Улан-Удэ, , 11:03 — REGNUM Сотрудники лесничества столицы Бурятии Улан-Удэ обнаружили несанкционированную свалку мусора в городском лесу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе учреждения.

Несанкционированная свалка под Улан-Удэ МБУ «Городское лесничество» Улан-Удэ

Нанесённый экологии леса специалисты оценили в более чем 600 тыс. рублей.

«Проведены мероприятия по установлению причастных лиц к лесонарушению, все материалы переданы в БУ «Бурприроднадзор», — добавили в ведомстве.

Как отмечается, за загрязнение и другие негативное воздействие на лес нарушителей ожидает штраф.

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