Архангельск, 22 февраля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Решение о признании независимости Луганской и Донецкой народной республик необходимо было принять раньше. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил депутат Архангельского областного собрания Леонид Таскаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Признание республик откровенно запоздало. Оно было необходимо в 2014 году. Люди, что на территории ЛДНР, что в РФ, устали от восьмилетней неопределенности. Гибли люди, ломались судьбы, сжигались ресурсы, уничтожался привычный уклад жизни — одним словом всё то, что явилось следствием нерешительности во внешней политике. Я надеюсь, признание республик положит конец обстрелам территорий ЛДНР и вернет жизнь населения в мирное русло, но за такую политическую нерешительность нам придётся расплачиваться, как минимум, очередным скачком цен, ростом безработицы и социальной напряжённости, особенно в дотационных регионах, куда планируют направить беженцев», — заявил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР.