Нижневартовск, Югра, , 11:02 — REGNUM В Югре предстанет перед судом бывший начальник Нижневартовского управления Пенсионного фонда, которого обвиняют в получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

ПФР Pfrf.ru

По версии следствия обвиняемый в марте 2015 года получил взятку в размере трёх миллионов рублей за снижение с 40% до 20% санкций за неуплату одним из предприятий страховых взносов в размере свыше 67 млн рублей. В итоге, фирма заплатила штраф в размере 13 млн рублей вместо 26.

Помимо этого, по данным следствия, директор вышеуказанного предприятия в 2016 году за непроведение проверок в качестве взятки начальнику ПФР по Нижневартовску вручила деньги и иное имущество на сумму 2,4 млн рублей.

Бывший госслужащий обвиняется обвиняется по ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Обвиняемый вину не признаёт. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по делу о получении взятки начальником Нижневартовского управления Пенсионного фонда в Сочи задержана экс-директор ООО «Нефтесервис», которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 590 млн рублей.

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