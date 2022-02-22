Гонконг, Китай, , 11:02 — REGNUM Управление по лицензированию воздушного транспорта Специального административного района (САР) Гонконг выдало пятилетнюю лицензию компании Greater Bay Airlines Company Limited на осуществление регулярных авиаперевозок, сообщает 21 февраля агентство Синьхуа.

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В соответствии с лицензией, вступившей в силу с 21 февраля, авиакомпания может выполнять регулярные рейсы для перевозки пассажиров, грузов или почты в Гонконге по 104 маршрутам с неограниченной частотой из международного аэропорта Гонконга и обратно. Правительство САР приветствовало предоставление гранта, отметив, что утверждение лицензии демонстрирует, что рынок полностью уверен в перспективах авиационной промышленности в Гонконге.

«Это сыграет позитивную роль в поддержании статуса Гонконга как ведущего международного авиационного узла», — говорится в онлайн-заявлении.

Правительство заявило, что, по его мнению, авиакомпания Greater Bay Airlines предоставит рынку более диверсифицированные авиасообщения и еще больше укрепит воздушное транспортное сообщение между Гонконгом, районом Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао и другими частями мира.