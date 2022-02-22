Пенза, 22 февраля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Пензу 22 февраля прибудет железнодорожный состав, который доставит 737 человек, эвакуированных из Луганска и Донецка. Ожидается, что около половины пассажиров составят дети, большинство из которых в возрасте младше 14 лет. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко распорядился четко и организованно обеспечить доставку беженцев в пункты временного проживания, созданные на базе гостиниц и санаториев.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

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По словам главы региона, важно включить ребят в образовательный процесс и уделить особое внимание их досугу.

«У нас проводятся концерты, выступления, спортивные мероприятия, которые могут быть интересны людям. Для детей Донецка и Луганска нужно организовать занятия дополнительного образования. С дошкольниками и школьниками вопрос решим, но там есть ещё и старшие ребята, возможно, студенты вузов и колледжей. Они тоже должны посещать учебные занятия», — заявил Мельниченко.

Как отметил председатель областного совета ректоров Александр Гуляков, после уточнения специализации студенты Донбасса смогут посещать лекции и практические занятия в пензенских вузах и колледжах в качестве слушателей, а затем могут пройти тестирование, а после подтверждения полученных знаний получить соответствующий документ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенскую область прибудут 2,1 тыс. жителей, эвакуированных из городов Донецка и Луганска. Для них подготовили места в санаториях имени Володарского и Кирова, «Берёзовой роще», гостиницах «Ласточка» и «Буртасы». Также пункты временного проживания разместятся в детском оздоровительном лагере «Звёздочка», санатории «Нива» и на базе социального объекта в Леонидовке.

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