Санкт-Петербург, , 11:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге на протяжении трех недель снижается суточная госпитализация пациентов с ковидом. С учетом этого еще два медицинских учреждения — больница Святой Ольги и роддом №16 — перепрофилируют свои инфекционные койки обратно в штатный режим. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана в эфире телеканала «78», передает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Сарана в госпитале «Ленэкспо» Елена Молчанова © ИА REGNUM

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По словам чиновника, суточное количество госпитализируемых с ковидом сокращается. Так, в воскресенье, 20 февраля, в стационары поступило 350 пациентов.

«У нас три недели продолжается снижение госпитализаций и по взрослым, и по детям», — добавил чиновник указав, что на прошлой неделе половина ковидных коек вдетскойй больнице им. Филатова была возвращена к плановой работе. На очереди — больница Святой Ольги и роддом №16. Как пояснил Сарана, в Петербурге нет потребности в койках для беременных ковидом горожанок.

Чиновник также указал, что сейчас пациенты, которые попадают с коронавирусом на ИВЛ, инфицированы штаммом «Дельта». При «Омикроне» же наблюдается снижение количества пневмоний и поражения легких.

«Омикрон» замещает «Дельту» <…> В КТ-центрах, где делают компьютерную томографию легких, мы говорим о снижении примерно на 20−30% количества пневмоний, которые мы определяли у исходных пациентов, болеющих коронавирусной инфекцией», — пояснил Андрей Сарана.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор города анонсировал постепенное снятие антиковидных ограничений, которое уже началось на территории Санкт-Петербурга в связи с некоторым улучшением эпидемической ситуации.

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