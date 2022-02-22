Оренбург, 22 февраля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Оренбурге 22 февраля сыграют больше свадеб, чем обычно. Причиной тому зеркальная дата 22.02.2022 . Об этом сообщает телеграм-канал «Оренбургский городовой» со ссылкой на управлении ЗАГС.

Pixabay.com Обручальные кольца

Пожелали зарегистрировать брак именно 22 февраля 25 пар. Это в десять раз больше, чем в обычные дни. Молодожёны считают, что бракосочетание в этот день принесет удачу.

«Обычно в будни на регистрацию приходят 2−3 пары, сегодня у нас запланировано 25 церемоний регистраций брака», — сказали в муницпальном управлении ЗАГС.