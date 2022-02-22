Зеркальная дата спровоцировала свадебный бум в Оренбурге
Оренбург, 22 февраля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Оренбурге 22 февраля сыграют больше свадеб, чем обычно. Причиной тому зеркальная дата
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Обручальные кольца
Пожелали зарегистрировать брак именно 22 февраля 25 пар. Это в десять раз больше, чем в обычные дни. Молодожёны считают, что бракосочетание в этот день принесет удачу.
«Обычно в будни на регистрацию приходят 2−3 пары, сегодня у нас запланировано 25 церемоний регистраций брака», — сказали в муницпальном управлении ЗАГС.