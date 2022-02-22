Ярославль, 22 февраля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Ярославской области начинаются судебные процессы над предпринимательницей, которая давала взятки за поставку мебели в детские сады. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что заведующую детского сада в Ярославле осудили за получение взяток. Теперь судить будут и взяткодательницу, которую обвиняют в аналогичных преступлениях в Ярославле, Угличе и Тутаеве. Обвиняемая является учредителем фирмы, которая занималась поставками мебели, в том числе и в дошкольные учреждения. По версии следствия, она давала взятки заведующим детсадов.

Детали уголовного дела известны из приговора заведующей детским садом в Тутаеве.

«С целью сохранения взаимоотношений, в 2017 г. ФИО1. сообщила ей, что имеет возможность перечислять откаты, то есть взятки для того, чтобы она работала только с ней. На данное предложение она согласилась. Для перечисления денежных средств она передала мобильные номера своего супруга и дочери, привязанные к банковской карте «Сбербанк», — разъяснил суд детали дела.

Всего так было заключено 8 договоров с детским садом «Радуга» в Тутаеве на сумму 968 тысяч рублей. Директору было перечислено 57 тысяч 200 рублей. Учредитель мебельной фирмы же дала показания, в которых сообщила о том, что директор приехала к ней в офис и сама заявила о том, что от поставки «она ожидала бонуса». В то же время директор мебельной фирмы о махинациях узнала только после того, как к ней в офис пришли сотрудники полиции.

Суды над учредителем пройдут одновременно в Кировском районном суде Ярославля и Угличском районном суде.