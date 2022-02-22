Москва, 22 февраля 2022, 11:01 — REGNUM Многомиллионный иск к институту, входящему в дивизион госкорпорации «Росатом», поступил в арбитраж Москвы, но пока не принят к производству. Финансовые претензии к АО «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИграфит» на сумму свыше 317 млн рублей появились у Минпромторга России, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.
Исковое заявление от министерства поступило в суд 21 февраля 2022 года. Сумма требований составляет 317 016 949,47 рубля.
Институт в ЕГРЮЛ зарегистрирован в июле 2011 года, но работает в своей сфере уже более 60 лет. Руководит им в качестве управляющей организации — АО «Наука и инновации».
По открытым данным, институт был исполнителем более 40 государственных контрактов (по другим данным, более 60) на общую сумму свыше 1,4 млрд рублей.
Как минимум один из контрактов был заключён с Минпромторгом России. Он подписан в декабре 2019 года на сумму 97 млн рублей. В нём речь шла об опытно-конструкторской работе «Разработка перспективных и импортозамещающих гибких первичных пьезопреобразователей для применения в составе приборов и изделий ВВСТ и технологий их изготовления». Он был ограничен 31 декабря 2021 года. В карточке контракта указано, что стоимость исполненных поставщиком обязательств — 67,9 млн рублей, а фактически оплачено — 91,18 млн рублей. В ходе исполнения контракта министерство выставляло институту претензии и требовало неустойку.