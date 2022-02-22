Москва, 22 февраля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Многомиллионный иск к институту, входящему в дивизион госкорпорации «Росатом», поступил в арбитраж Москвы, но пока не принят к производству. Финансовые претензии к АО «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИграфит» на сумму свыше 317 млн рублей появились у Минпромторга России, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

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Исковое заявление от министерства поступило в суд 21 февраля 2022 года. Сумма требований составляет 317 016 949,47 рубля.

По открытым данным, институт был исполнителем более 40 государственных контрактов (по другим данным, более 60) на общую сумму свыше 1,4 млрд рублей.

Как минимум один из контрактов был заключён с Минпромторгом России. Он подписан в декабре 2019 года на сумму 97 млн рублей. В нём речь шла об опытно-конструкторской работе «Разработка перспективных и импортозамещающих гибких первичных пьезопреобразователей для применения в составе приборов и изделий ВВСТ и технологий их изготовления». Он был ограничен 31 декабря 2021 года. В карточке контракта указано, что стоимость исполненных поставщиком обязательств — 67,9 млн рублей, а фактически оплачено — 91,18 млн рублей. В ходе исполнения контракта министерство выставляло институту претензии и требовало неустойку.