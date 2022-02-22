Афины , , 11:02 — REGNUM Решение Российской Федерации приступить к признанию Донецкой и Луганской Народных Республик, которые «отделились от Украины в 2014 году», еще больше осложняют ситуацию в этом регионе и ведет к эскалации империалистических антагонизмов в контексте противостояния между США, НАТО, ЕС с Россией. Об этом говорится в заявлении Коммунистической партии Греции.

Греция

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«Это, несомненно, связано с интервенцией США-НАТО-ЕС на Украину, а также с вооруженным нападением, начатым в последние дни украинским правительством против людей на Донбассе, после того как ранее оно было оснащено США и НАТО. Эти опасные события являются следствием трагической ситуации, сложившейся для народов после свержения социализма и распада Советского Союза», — говорится в заявлении.

Сделанный Россией шаг, по мнению греческой Компартии, не решает существующих проблем, а воспроизводит тупики капиталистического способа производства, ведущие к империалистическим войнам и классовой эксплуатации. Кроме того, это еще больше усложнит общую борьбу народов против националистической ненависти, культивируемой буржуазными классами и империалистическими государствами для продвижения своих интересов в регионе.

«КПГ выступает против империалистической войны и требует, чтобы Греция прекратила свое участие в планах США-НАТО-ЕС на Украине! Закройте базы США и НАТО! Ни один греческий военный корпус не должен направляться на Украину или другие империалистические миссии! Он призывает народ усилить борьбу за освобождение от империалистических объединений, чтобы народ был хозяином на своей земле, — подчеркивает партия.

В то же время КПГ выражает свою солидарность с коммунистами и народами России и Украины. Партия призывает их усилить борьбу с национализмом и шовинизмом, бороться за то, «чтобы миллионы трудящихся не оказались втянутыми в противостояние на этнической почве, которое скрывает истинные причины конфликта. Усилить их борьбу за единственную альтернативу, которая существует для трудящихся и находится на другом пути развития, к социализму».