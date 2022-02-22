Астана, 22 февраля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В Казахстане в следственных изоляторах находятся 20 иностранцев, которых подозревают в участии в январских беспорядках, в том числе трое из них — граждане России. Об этом 22 февраля сообщила телеканалу «Хабар 24» уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспорядки в Казахстане

Она также рассказала, что среди арестованных есть 12 граждан Узбекистана, двое из Киргизии, по одному из Китая и Таджикистана. Кроме того, у одного из-задержанных не установили гражданство.

Всего, по последним данным Генпрокуратуры Казахстана, по делам о массовых беспорядках задержаны 711 человек. Ранее в ведомстве сообщили, что их 1002.

Напомним, беспорядки в Казахстане начались с протестов, вызванных резким ростом цен на сжиженный газ для автомобилей. Часть протестующих захватили оружие и вели бои с правоохранителями.