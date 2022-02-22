Тара, Омская область, , 10:54 — REGNUM Молодой житель Омской области подозревается в убийстве своего родственника (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 22 февраля в областном следственном управлении СКР.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, в ночь с 20 на 21 февраля 2022 года в котельной магазина-кафе в городе Таре 61-летний кочегар распивал спиртное со своим 20-летним внучатым племянником.

Мужчины поссорились. Племянник нанёс своему родственнику множественные удары ногами по телу. Причинённые пожилому мужчине травмы оказались смертельными. Он скончался на месте происшествия.

Избив родственника до смерти, молодой человек уснул там же. Утром его нашёл на месте происшествия пришедший на работу сменщик кочегара.

Подозреваемый задержан, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Аше Челябинской области мужчина убил своего брата.

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