Воронеж, , 10:54 — REGNUM Салют прогремит в Воронеже 23 февраля, в связи с этим движение через Чернавский мост временно закроют, сообщили в пресс-службе администрации города.

Воронежское водохранилище и Чернавский мост Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Так, уже с 06:00 и до 22:30 будет закрыт въезд на дамбу Черкасского моста. Непосредственно движение автотранспорта по Черкасскому мосту и дамбе, от улицы Степана Разина до Спортивной набережной, будет закрыто с 20:00 до 22:30.

Также с 20:00 до 20:30 запрещена парковка автотранспорта на улицах Степана Разина; Софьи Перовской и набережной Массалитинова от Адмиралтейской площади до Северного моста и на дамбах Чернавского и ВоГРЭСовского мостов.