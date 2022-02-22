Воронеж, 22 февраля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Салют прогремит в Воронеже 23 февраля, в связи с этим движение через Чернавский мост временно закроют, сообщили в пресс-службе администрации города.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Воронежское водохранилище и Чернавский мост

Так, уже с 06:00 и до 22:30 будет закрыт въезд на дамбу Черкасского моста. Непосредственно движение автотранспорта по Черкасскому мосту и дамбе, от улицы Степана Разина до Спортивной набережной, будет закрыто с 20:00 до 22:30.

Также с 20:00 до 20:30 запрещена парковка автотранспорта на улицах Степана Разина; Софьи Перовской и набережной Массалитинова от Адмиралтейской площади до Северного моста и на дамбах Чернавского и ВоГРЭСовского мостов.