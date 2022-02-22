Иерусалим, , 10:54 — REGNUM Израильский мошенник Саймон Леваев (Шимон Хают) прокомментировал документальный фильм «Аферист из Tinder» от Netflix, героем которого он стал. Об этом 22 февраля пишет Daily Mail.

Саймон Леваев Фото из профиля Саймона Леваева в Instagram

Леваев отрицает все обвинения со стороны женщин, принявших участие в съёмках документального фильма. «Их не обманывали и им не угрожали… Я не тот монстр, которого все создали. Я был просто одиноким парнем, который хотел познакомиться с девушками в Tinder», — утверждает он.

Леваев также объяснил, каким образом он якобы заработал свои деньги. «…я никогда не представлял себя сыном алмазного магната-миллиардера. Я законный бизнесмен. Я купил Bitcoin в 2011 году — тогда это ничего не стоило», — говорит он.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2022 года состоялась премьера документального фильма «Аферист из Tinder», который посмотрели более 50 млн человек по всему миру. В картине три женщины утверждают, что Саймон Леваев, выдававший себя за сына алмазного магната Льва Леваева, обманул их на деньги — общая сумма, которую он получил со своих жертв, составила более $10 млн.

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