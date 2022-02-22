Медынь, Калужская область, , 11:29 — REGNUM Прокуратурой Медынского района в муниципальном «Музейно-выставочном центре» открыта фотовыставка вице-президента Международной ассоциации прокуроров, заслуженного юриста России, писателя и историка Александра Звягинцева «Нюрнбергский набат. Без срока давности». Об этом 22 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

На открытии фотовыставки «Нюрнбергский набат. Без срока давности». Prokuror-kaluga.ru

Важнейшая задача фотовыставки — воспитать у подрастающего поколения чувство преданности и верности своему Отечеству, поддерживать знания о правде жестоких преступлений нацистов и не допустить переписывания подвига советского народа в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие депутаты Медынского районного собрания, представители правоохранительных органов, участники общественного движения «Волонтеры Победы», учащиеся кадетского класса, представители общественности. Фотовыставка о Нюрнбергском процессе будет доступна для посещения в течении месяца.

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