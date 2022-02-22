Луганск, 22 февраля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Силовики Украины обстреляли три населенных пункта, расположенные на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 22 февраля сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

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Уточняется, что в 08:23 (совпадает с мск) было обстреляно село Сокольники, в 08:45 — село Санжаровка и 09:07 — село Желтое.

Также указывается, что украинские боевики применяли при обстрелах минометы калибром 120 мм и уточняется, что в общей сложности ими было выпущено по указанным населенным пунктам 36 мин.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-служба Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщили, что в результате подрыва украинскими диверсантами легкового автомобиля на трассе «Донецк-Горловка» в ДНР погибли три мирных жителя.