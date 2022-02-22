Уфа, , 10:53 — REGNUM Мужчину заподозрили в жестоком обращении с детьми в Башкирии. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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По версии следствия, безработный фигурант уголовного дела злоупотреблял алкогольными напитками и ненадлежащим образом исполнял свои родительские обязанности.

В материалах дела указано, что в январе текущего года подозреваемый совершил в отношении девятилетнего сына противоправное действие, в итоге ребенок получил ожог нижней конечности.

По версии следствия, подозреваемый также причинил телесные повреждения своей дочери 2007 года рождения, угрожал убийством супруге и ранил её в ногу.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам неисполнения обязанностей по воспитанию детей. Кроме этого, в настоящее время расследуется дело по факту совершения подозреваемым преступных деяний в отношении супруги.

Расследование дел продолжается.