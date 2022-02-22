Благовещенск, 22 февраля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Отключение водоснабжения в праздничный день может коснуться детского сада и трёх многоквартирных домов Благовещенска. Компания «Амурские коммунальные системы» не успевает устранить утечку в одном из районов города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля в пресс-службе коммунальной организации.

William Warb Кран горячей воды

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Жителей просят запастись водой. Как предполагается, отключение продлится с 01:00 до 20:00 23 февраля. От водоснабжения могут отключить дома и детский сад по улице Василенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в столице Амурской области не работала часть светофоров, было прекращено электроснабжения некоторых многоквартирных домов.