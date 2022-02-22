Афины , 22 февраля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Греции по вопросам экономической дипломатии и открытости Костас Фрагояннис завершил 21 февраля свою третью встречу со своим турецким коллегой Седатом Оналом, передает AMNA.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Афины

Встреча состоялась в Афинах в контексте Позитивной повестки дня в диалоге с Турцией в области экономики и торговли.

Обе стороны выразили свое удовлетворение прогрессом, достигнутым в конкретных вопросах. В частности, они приветствовали начало переговоров о подписании Меморандума о сотрудничестве между Enterprise Greece и соответствующей турецкой организацией Invest in Turkey, взаимное признание сертификатов о вакцинации против COVID-19, прогресс Совместного комитета по туризму, а также возобновление деятельности Совместного экономического комитета, говорится в заявлении министерства иностранных дел Греции.

Два высокопоставленных чиновника также обсудили коммерческие и деловые отношения между двумя странами, перспективы сотрудничества в области транспорта и телекоммуникаций, а также более тесное сотрудничество в решении экологических проблем.